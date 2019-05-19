كشفت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، عن أن مصر وغانا وأسواتينا ضمن الدول التي تقدمت بطلب استضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وقالت "نجم"، في تصريح اليوم الأحد، بمناسبة اختتام الدورة التدريبية القانونية الثانية التي نظمها مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للقانونيين بالقاهرة، إنه جرى تسوية المنازعات التجارية ونزاعات الاستثمار، مبينا أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستدخل حيز التنفيذ نهاية شهر مايو الجاري بعد توقيع وتصديق 22 دولة عليها.

وأضافت أن مفوضية الاتحاد الأفريقي شكلت لجنة فنية لتقييم استعدادات الدول التي تقدمت لاستضافة مقر الجهاز التنفيذي والإداري لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأوضحت أن الدورة التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، أوصت بإنشاء آلية أفريقية إقليمية تابعة للاتحاد الأفريقي لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودراسة التجارب الأخرى المماثلة في هذا المجال.

وكان مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، بادر بتنظيم الدورة التدريبية الثانية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ولمدة 4 أيام في القاهرة، حول وسائل تسوية المنازعات، وذلك من خلال التعريف وتسليط الضوء بهذه الوسيلة ودورها، وزياده الوعي وبناء القدرات حول هذه الآلية لـ35 شابا ومشاركا ممثلا عن حكومات الدول الأعضاء.

حاضر في الندوة السفيرة نميرة نجم، والبروفسير دكتور مابينجي مكان أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف، وإيساتو ديوب المستشارة القانونيةً بمركز أكسيد للتحكيم في المنازعات الدوليةً بواشطن، الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب رئيس قسم القانون الدولي الخاص وأستاذ التحكيم الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ليو تاميرو من منظمة أونكتاد، الدكتور محمد حافظ محمد عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، المستشار مصطفى البهبيتي، واليزابيث تويرك من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر "الفيديو كونفرس" مباشرة من نيويورك.