نظم المعهد المصرفي المصري 387 برنامجاً تدريبياً محلياً ودولياً لـ9 آلاف و290 متدربا بإجمالي 8709 ساعات تدريبية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار دوره لتوفير التدريب اللازم للقطاع المصرفي.

كما نظم المعهد زيارتيْن دوليتيْن لتدريب موظفي عدد من البنوك خلال شهر أبريل؛ إحداهما للتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا والأخرى للتدريب على الموارد البشرية والقيادة الاستراتيجية بجامعة أشريدج هالت الدولية للأعمال بالمملكة المتحدة.

وتضمنت التدريبات التي قدمها المعهد المصرفي المصري خلال شهر أبريل 121 برنامجاً مصرفياً ومالياً، و135 برنامجاً لتطوير الأداء والإدارة، و45 برنامجاً لتكنولوجيا المعلومات، و81 برنامجاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و5 برامج تدريبية لحوكمة الشركات.

وقال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "منذ تأسيسه في عام 1991 والمعهد يعمل على تطوير رأس المال البشري من العاملين في القطاع المالي والمصرفي من خلال تطوير المهارات الفنية والتسويقية والإدارية"، مشيراً إلى أن المعهد يقدم خدمات التدريب والتقييم وتحديد المستهدفات لمعرفة ماهيّة الجدارات والمهارات التي يجب أن يتمتع بها المتدرب أو المتقدم لوظيفة ما".

وأكد "نصير"، في بيان صادر اليوم، أنه إلى جانب التدريب والتوعية، يعمل المعهد على تطوير العاملين بالقطاع المصرفي بقوة أيضاً من خلال الزيارات التدريبية الخارجية للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها القطاع في العالم.

ويقدم المعهد المصرفي المصري خدمات التدريب والتوعية للقطاع المصرفي في كل محافظات الجمهورية عن طريق مقره الرئيسي وفروعه بمدينة نصر والمهندسين والإسكندرية وبورسعيد، فضلاً عن التعليم والتدريب الإلكتروني.