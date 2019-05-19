نظمت جمعية الأورمان، اليوم، معرضًا للملابس الجاهزة بالمجان، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، بعزبة علي فريد بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن المعرض تخلله توزيع ألف قطعة ملابس جديدة بالمجان على ما يقرب من 400 من الأسر الأكثر احتياجًا، وتم توزيع الملابس على الأهالي كلًا بما يوافق احتياجاته.

وأشار شعبان، إلى أن المعرض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة كفرالشيخ، وأن الجمعية في تقديمها لخدماتها الإنسانية تعطي اهتمامًا بالأسر الأولى بالرعاية، وأن المستفيد من هذه المعارض هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدوي الدخل.

وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المعارض تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.

وأكد مدير الجمعية، أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حيث توزع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.