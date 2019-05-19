أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير وتحديث منظومات الأمن والمراقبة، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بدعم المشروعات لتأمين المنشآت الحيوية المهمة، ومنظومة مراقبة المرور والفحص الأمني للحقائب والمركبات.

وأضاف التراس خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة فيهانت Vehant Technologies الهندية، أنّ مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بهدف دعم منظومات الأمن والمراقبة والمرور والفحص الأمني للمركبات والحقائب، مؤكدا سعي الهيئة إلى عقد شراكات مع الشركات الهندية المتخصصة لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال الحيوي.

ولفت رئيس "العربية للتصنيع" إلى أنّ الهيئة تستهدف توفير احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للأسواق العربية والأفريقية، مؤكدا أنّ الهيئة العربية للتصنيع تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة، على أنّ تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة وصولا إلى 100%.

من جانبه، أشاد السيد قابيل بارديجا الرئيس التنفيذي لشركة فيهانت الهندية، بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجية والبشرية والبحثية، موضحا أنّها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية، لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال منظومات الأمن والمراقبة وتأمين المنشآت الحيوية المهمة والتكنولوجية.

يُذكر أنّ التكنولوجيا الحديثة بمنظومات المراقبة والتأمين، تتميز بالأمان والصيانة المستدامة.