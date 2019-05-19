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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد نحو 2.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ فتح باب التوريد منتصف أبريل، وذلك في إطار متابعة ورصد توريدات القمح المحلي لموسم 2019.

ووفقاً لمؤشرات الإنتاج الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لفتت إلى وفرة الإنتاج المحلي للقمح، ووفرة التوريدات نتيجة لظروف المناخ المواتية، التي أدت إلى إنتاج وفير كما وعالي الجودة.

ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طريق الجهات المسوقة التي تتيح فتح مواقعها التسويقية في محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، سواء في الصوامع أو الشون على فترتي عمل يوميا، من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشر مساءً، كما يتم دفع قيمة توريدات الأقماح للمزارعين في خلال 48 ساعة من التوريد دون تأخير.