وجه المخرج كريم الشناوي الشكر لمحمد فراج وأمينة خليل، بعد إذاعة الحلقة الـ15 من مسلسل "قابيل"، والتي يبدأ من بعدها ظهورهم ضمن أحداث العمل بشكل مكثف، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "أشكرهم لأنهم تعاملوا مع الأمر بنضج شديد، وافقوا على أن يكونوا أبطال لعمل ظهورهم المكثف فيه يبدأ بعد 15 حلقة، وبالتالي قرارهم له علاقة بجودة الدور وليس عدد صفحاته".

وتابع "الشناوي": "الحقيقة الاثنين تعرضوا لضغط كبير وأسئلة كثيرة من بداية رمضان من أصدقاء وجمهور بيحبهم وبيسأل عليهم عشان عاوز يشوفهم وتحملوا الضغط ده و تعاملوا معاه بحكمة وذكاء شديد، شكرا جدا لشغلكم وحماسكم وحكمتكم، واتمنى الجمهور يستمتع بشغلكم زي ما أنا استمتعت بالشغل معاكم".

المسلسل تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة "E Producers" لعبد الله أبوالفتوح ومحمد عبدالصمد، وبطولة أمينة خليل ومحمد فرّاج ومحمد ممدوح، ويدور المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متكررة.