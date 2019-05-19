تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع الكابتن أيمن الرمادي لتهنئته بفوزه بثاني أفضل مدرب في الإمارات في دوري الإمارات للمحترفين، والذي يعد ضمن أقوى الدوريات بالوطن العربي.

كما أعربت وزيرة الهجرة، في اتصال تليفوني، عن فخرها بما حققه الكابتن أيمن الرمادي من نجاح في ملاعب كرة القدم الإماراتية، حيث أثبت كفاءته العالية، مشيدة بما يحرزه المصريون بالخارج من نجاحات في المجالات كل، وتمنت الوزيرة النجاح والتوفيق لأبناء المصريين بالخارج في كل المجالات.

وأشاد الرمادي باتصال وزيرة الهجرة له، مؤكدًا أن فرحته بتهنئة دولته له لا تقارن بأي تهنئة أخرى، مشيرًا إلى أنه عندما حسم أمره وعزم على اقتحام عالم التدريب، لم يكن طريقه مفروشًا بالورود، فنجاحه جاء نتيجة لاجتهاده وأخذه بالأسباب واتجاهه للتدريب في سن صغير.