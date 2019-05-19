اجتمعت لجنة الصحة في مجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، واستعراض تفاصيل بنود الموازنة الخاصة بقطاعات الصحة والسكان.

وقالت إيناس عبدالحليم وكيل اللجنة التي ترأست الاجتماع، إنّ الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد 2019/2020، بلغت 73 مليارا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليونا عن موازنة العام الماضي 2018/2019، التي كانت مقدرة بـ61 مليار جنيه.

واستعرضت وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان، تفاصيل بنود الموازنة، بينها تخصيص 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولديوان الوزارة 19 مليار جنيه، وللأدوية 27 مليون جنيه، ويخصص لبند دعم الأدوية وألبان الأطفال مليار و500 مليون جنيه، ولمديريات الشؤون الصحية 27 مليار جنيه، وبلغت نفقات الصيانة 352 مليون جنيه، وبند أغذية العاملين 305 ملايين جنيه، وبند الوقود والزيوت 45 مليون جنيه، والإقامة في الجهات النائية 35 مليون جنيه.

ولفتت إيناس إلى أنّ المخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بلغت 6 مليارات و622 مليون جنيه، والبرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات مليارين و96 مليون جنيه، إذ خصص للتأمين الصحي على الطلاب 351 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على الفلاحين 100 مليون جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين مليار جنيه، إذ انخفض 500 مليون جنيه عن العام الماضي، ويخصص للتأمين الصحي الشامل 25 مليار جنيه، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة مليارا و176 مليون جنيه، ولبند الصيانة 250 مليون جنيه.

وأضافت وكيلة "صحة النواب" أنّ المخصص لهيئة التأمين الصحي 23 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات عن العام المالي السابق، وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 13 مليارا و689 مليون جنيه، بزيادة مليار و380 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 17 مليار جنيه، وصافي الربح العام 4 مليارات و227 مليون جنيه، وبند الاستخدامات الاستثمارية 650 مليون جنيه، وبلغ التمويل الذاتي 4 مليارات و437 مليون جنيه، وبلغت موازنة المؤسسة العلاجية 547 مليون جنيه.