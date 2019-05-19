ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، اليوم، القداس الإلهي في كنيسة مارمرقس المنشية، التي شهدت الأسبوع الماضي واقعة مقتل القمص مقار سعد كاهن الكنيسة على يد فراش في الكنيسة يدعى "كمال شوقي شحاتة"، بأنّ أطلق عليه الرصاص لخلافات شخصية بينهما.

وتقبل الأنبا مرقس الذي قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية عقب الحادث، وعاد إلى مصر، العزاء في الكاهن الراحل، كما قدم تعازيه إلى كهنة وأقباط الكنيسة وأسرة الكاهن الراحل التي زارها في منزلها.

وكانت إيبارشية شبرا الخيمة، أكدت أنّ الأنبا مرقس يلتقي كذلك أسرة "الفراش" المتهم بالقتل، وسيتم التعامل مع الأسرة بروح الأبوة، ومساعدتهم ماليًا طبقا للوائح ونظم الكنيسة.