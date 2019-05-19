قال الدكتور صبري خالد وكيل تعليم قنا، إن هناك 5 طلاب من الصف الأول الثانوي العام بمدرستي الشهيد كمال عبدالرحيم "3 طلاب"، ومدرسة أبوتشت الثانوية "طالبان"، التابعتين لإدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، من أداء الامتحان إلكترونيا، فيما جرى تحويل 14715 طالبا وطالبة من الامتحان ورقيا.

كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أكد أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بمحافظة قنا بلغ 14720 طالبا وطالبة موزعين على 81 مدرسة " حكومية، تجريبية، خاصة، خدمات"، مشيرا إلى أن الامتحان يجرى على النظام الجديد الذي يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسي.