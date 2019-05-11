قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، اليوم، إن غرفة العمليات والطوارئ لم تتلق أي شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عقب أداء امتحان نهاية العام لمادتي اللغة العربية وحاسب آلي (كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) في اليوم الأول.

وأضاف أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية يبلغ 50878 طالبا وطالبة موزعين على 310 لجان، وعكفت لجنة الإدارة على تكليف 8000 معلم ومعلمة بالعمل في تلك اللجان بمستوياتها المختلفة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على استخدام تليفون المدرسة فقط وحظر استخدام التليفون المحمول للعاملين داخل اللجان، مع إخطار المديرية بتقرير يومي يرسل مع أوراق الإجابة عن سير الامتحان .

وشدد وكيل الوزارة، على مراجعة سلامة اللجنة والفناء ودورات المياه بشكل يومي واستيفاء شروط وقواعد الأمن التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.