أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم، استرداد 37 فدانًا من أملاك الدولة، في حملة مشتركة مع الوحدات المحلية بمركزي الخارجة وبلاط.

وتلقى اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات بالزراعة على أراض أملاك دولة، بإجمالي 37 فدانًا، و6 قراريط، و8 أسهم، في حملات استمرت على مدار الأسبوع الماضي بمركزي الخارجة وبلاط وقراهما.

وشدد مدير الامن، على تكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، لفرض هيبة الدولة، وحماية حقوق الشعب.