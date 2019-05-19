إحالة عامل لـ"الجنايات" لاتهامه بهتك عرض ابن شقيقته في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم، إحالة المدعو "أ.ع.ع"، عامل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته، بتهمة بهتك عرض ابن شقيقته "ي.ع.أ".

تعود أحداث القضية رقم 10579 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من سيدة تدعى "ن.ع.ع"، ربة منزل، بقيام شقيقها بهتك عرض نجلها الطفل داخل الشقة محل سكنة، بدائرة القسم.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، بقيام المدعو "أ.ع.ع"، 28 عامًا، عامل، بهتك عرض نجل شقيقته الذي يبلغ من العمر 15 عاما، بعد استدراجه إلى شقته بمنطقة العصافرة كونه من المتولين ملاحظته وله سلطة عليه، ونزع عنه ملابسه وتلامس بجسده وهتك عرضه جنسيا بالقوة.

وأبلغ الطفل والدته بأن خاله طلب منه الصعود معه إلى شقته لإنزال بعض الأغراض، وخلال وجودهما بمفردهما بالشقة تعدى عليه جنسيًا.

وبعرض المجني عليه على الطب الشرعي للكشف عليه، أثبت تعرضه لهتك عرضه، وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وحددت جلسة 24 أغسطس المقبل لمحاكمته.

صدر القرار برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وبعضوية كلًا من المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قضب بدر الدين، وأمانة سر الجلسة وليد محمد محب.