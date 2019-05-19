قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، إنّ مصر في قلوبنا وما نقدمه هو عرفان بجميل مصر على الأمة العربية، وتأكيدا للعلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين.

ووجّه آل مكتوم، حملة قلوب رحيمة، بخدمة الأسر البسيطة داخل محافظات مصر، وذلك خلال استقباله الدكتور صلاح الجعفراوي ممثل هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر، لاستعراض التقرير الختامي لحملة قلوب رحيمة التي أطلقتها هيئة آل مكتوم منذ 2016 في محافظتي أسيوط وأسوان، وشملت جميع محافظات الصعيد.

يذكر أنّ حملة قلوب رحيمة وزّعت 50 ألف سلة غذائية ولحوم على 10 آلاف عائلة، وأنهت خصومات ثأرية بين أكثر من 30 عائلة، وتم منح العائلات المتصالحة رحلات عمرة لتوثيق الصلح في بيت الله الحرام، وإقامة أكثر من 500 مشروع للأسر المتعففة، ورعاية المؤتمرات العلمية المتخصصة، خاصة مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية الذي تنظمه الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، الذي يعقد في تونس والمغرب أكتوبر االمقبل، فضلا عن توزيع أكثر من 3 الآف زي مدرسي وأكثر من 5 قطع ملابس للعيد، وتوزيع عشرات الآلاف من البطاطين الفاخرة خلال فصل الشتاء.