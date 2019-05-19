أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال بيسكوف خلال لقاء على قناة "روسيا 1" الروسية: "نحن نأمل بأن يتم هذا اللقاء، ولكن هناك الكثير من التساؤلات، لأنه من الممكن أن يتم هذا اللقاء على الأقدام، وقد يكون قصيرا جدا، ومن الممكن أن يجري هذا اللقاء على هامش أحدى الفعاليات، ومتفق عليه مسبقا، وبأعمال تحضيرية وجدول أعمال، وهذا على الأغلب هو المطلوب وفقا للمصلحة العامة"​​​.