تمكنت اجهزة المسطحات المائية والإنقاذ النهري بالقليوبية من إنتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد عادل الكفراوي مدير المسطحات بالقليوبية بالعثور على جثة لشخص طافية على مياه النيل أمام كوبري محمد علي بمنطقة مرسى الري وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتقل العقيد ياسر منصور مدير المسطحات وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشخص في العقد الثالث من العمر يرتدي ملابسه كاملة، ولم يتم العثور على أي متعلقات تدل على الشخصية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن من الجهود لكشف هوية صاحبها.