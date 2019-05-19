أعلن المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، على تخصيص وحدات بالإسكان الاجتماعي التابع للمحافظة "عمارات الزهور بحي شرق مدينة رأس سدر" لـ38 مواطنا.

وقال إنه سيتم تسليم المواطنين الذين وردت الموافقة بتخصيص الوحدات السكنية لهم من قبل الجهاز الوطني، فور إنهاء جميع الإجراءات، مطالبا المواطنين بالحضور لإدارة الإسكان بمجلس المدينة لإنهاء إجراءات استلام الوحدات المخصصة لهم.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم سداد مقدم هذه الوحدات السكنية، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يجري الإعلان عن الموافقات الجديدة، حين ورودها من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويوضح المنشور التالي، الأسماء التي جرت الموافقة على تخصيص الوحدات لها..