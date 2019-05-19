استقبل مستشفي الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم، شابين مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة سقوطهما من قطار ركاب بخط "دمنهور - دسوق".

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، بسقوط شخصين من قطار خط دمنهور دسوق أثناء سيره، وتم نقلهما لمستشفى الرحمانية المركزي.

وتبين للرائد عبد العزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية، إصابة كلا من "شعبان.م.أ" 19 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال العلاج، و"سعد.م.ش" 19 سنة، مصاب بجرح بالرأس.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.