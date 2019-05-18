خرجت 3 عربات من قطار مخصوص بازلت عن القضبان أمام مزلقان جزيرة البط بدمنهور في البحيرة، اليوم السبت، ما تسبب في توقف حركة القطارات على خط "الإسكندرية –القاهرة" بالكامل، مما دفع ركاب القطارات للنزول واستقلال سيارات الأجرة من الطريق الزراعي ومواقف السيارات.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، بخروج ٣ عربات من قطار مخصوص بازلت القادم من الإسكندرية في طريقة للقاهرة، بعد خروجه من محطة دمنهور أمام مزلقان جزيرة البط بدمنهور.

وانتقلت القيادات الأمنية وقيادات السكة الحديد، وتبين أن سبب الحادث وجود مخلفات نتيجة أعمال التطوير التي تتم بمحطة سكة حديد دمنهور ومزلقان جزيرة البط بدمنهور، وتم الدفع بعدد من لوادر ومعدات السكة الحديد لرفع العربات الثلاث وتسيير القطار مرة أخرى للحركة.

أسفر الحادث عن توقف حركة القطارات في الاتجاهين، وجار تحرير محضر بالواقعة ومعرفة سبب خروج العربات عن القضبان.