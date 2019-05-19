يحل أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، ولاعب فريق "ويست بروميتش" الإنجليزي، ضيفًا على الفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز في الشلال"، عبر شاشة "mbc مصر".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.

كان "ويست بروميتش"، قد فشل في الصعود إلى الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، العام المقبل، بعدما خسر من فريق أستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي، لاعب المنتخب الوطني، في الدور نصف النهائي بدورة "البلاى أوف".

وكان المدير الفني المكسيكي للمنتتخب الوطني خافيير أجييري، قد اختار كل من أحمد حجازي وأحمد المحمدي، في القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.