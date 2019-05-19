بدأت دول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز الدوريات الأمنية في المياه الإقليمية الدولية بالخليج منذ يوم أمس، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقالت السعودية، اليوم الأحد، إنها تريد تجنب نشوب حرب في المنطقة لكنها مستعدة للرد بكل قوة وذلك بعد هجمات نفذت الأسبوع الماضي على أصول نفطية سعودية وإن الكرة الآن في ملعب إيران.

وقال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم: "السعودية لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى لذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة في 30 مايو لبحث تداعيات الهجمات. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة".

ولم تحمل الإمارات مسؤولية عمليات تخريب الناقلات التى وقعت أمام شواطئها لأي طرف في انتظار ما يتوصل إليه التحقيق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العمليات لكن مصدرين حكوميين أمريكيين قالا الأسبوع الماضي إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران شجعت جماعة الحوثي أو فصائل شيعية مقرها العراق على تنفيذها.