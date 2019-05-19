تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أنشطة وإنجازات المعهد خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى عقد وتنظيم ندوة عن رصد هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية بمقر المعهد بحلوان، شارك بها أعضاء هيئة البحوث المختصين بالمعهد وممثلين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والعامة من الجمهور.

وتعزيزا للتعاون بين الجهات البحثية المصرية واليابانية، استضاف المعهد الدكتور منجو تشو، أستاذ أنظمة الفضاء بمعهد كيتاكيوشو للتكنولوجيا، حيث تم مناقشة بعض بنود التعاون بين الجانبين من خلال استقبال دارسين من المعهد للدراسة وإجراء أبحاث مشتركة مع اليابان.

وفي إطار تدعيم علاقات التعاون العلمي والبحثي بين مصر وفرنسا، استقبل المعهد الملحق العلمى الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين المعهد والجهات البحثية الفرنسية المناظرة.

كما أشار التقرير إلى نتائج زيارة وفد بنك الاستثمار للمعهد، لمتابعة أعمال تنفيذ مبنى المغناطيسية وقاعة المحاضرات الجديدة، وتم خلال اللقاء التعرف على تخصصات المعهد والتعرف على مجالاته من خلال شرح المتخصصين لدى المعهد.