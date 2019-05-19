أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، أن وزارة الآثار أصدرت قرار إزالة رقم 2563 لسنة 2019 والخاص بإزالة التعديات الواقعة من نادي الشلالات علي حرم طابية النحاسين بحدائق الشلالات البحرية بالمخالفة لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018.

وأضاف "متولى" في بيان، أن التعدي عبارة عن إقامة هيكل معدني مغطي بالطوب الأحمر وسقفة جمالوني الشكل مغطي بالأسبوستس واستغلالها كقاعة للألعاب الرياضية، لافتاً أنه تم مخاطبة جهات الاختصاص الأمنية والمعنية وحى وسط لتحديد موعد التنفيذ.