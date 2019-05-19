قررت نقابة المهن الموسيقية عدم التحقيق في الشكوى المرسلة لها من إحدى شركات الإنتاج، ضد الفنان محمد رمضان، بسبب إخلاله ببنود العقد بالغناء والتمثيل.

وأصدرت النقابة بيانا اليوم، قالت فيه: "بشأن الشكوى التي تقدمت بها إحدى شركات الإنتاج الفني ضد الفنان محمد رمضان إلى نقابة المهن الموسيقية على سند من القول طبقا لما جاء بالشكوى، انه خالف بنود العقد المبرم بينهما، من أنه تعاقد مع شركة أخرى، وأدى لها أعمالآ من حق الشركة الشاكية وأقام حفلآ غنائيا بالمخالفة لنصوص العقد، وطالبت الشركة الشاكية، النقابة، وقف أي تصاريح غنائية أو حفلات مقبلة".

وتابع البيان: "صرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد رأي الشؤون القانونية أن النقابة لا ينعقد لها اختصاص بحث الشكوى، لأن محمد رمضان ليس عضوا بالنقابة، وإنما ينعقد الاختصاص لنقابته التي ينتمي إليها، وهي نقابة المهن التمثيلية".

وأردفت النقابة: "بعد بحث ما جاء بالشكوى تصدر توصيات نتيجة هذا التحقيق إلى نقابة المهن الموسيقية، إذا ما أرتأت ثمة مخالفات ولنقابة المهن الموسيقية إتخاذ ما تراه مناسبا في ضوء هذه التوصيات".