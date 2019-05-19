أعلنت البحرية الأمريكية إجراء مناورات وتدريبات في منطقة الخليج بمشاركة مجموعة السفن الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبرهام لينكولن"، التي وصلت المنطقة مؤخرا لـ "ردع إيران".

وأكد الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن مجموعة السفن الضاربة بالتنسيق مع سفينة الإنزال البرمائية "كيرسارج" وقوات مشاة البحرية، نفذت يومي الجمعة والسبت الماضيين عمليات مشتركة "تأكيدا على قدرة الولايات المتحدة على استنفار قواتها وتوحيد منصات مشتركة لديها طيف واسع من القدرات العملياتية".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن البحرية الأمريكية إعلانها أن المناورات والتدريبات التي أجريت مؤخرا تؤكد "السرعة والقدرات الفتاكة" للقوات الأمريكية في ردها على أي خطر وحماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وشملت تدريبات جوية وتمارين الانتشار العسكري والمناورة.