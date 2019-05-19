أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة، بحروق متفرقة في أنحاء الجسد، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في شارع الجيش بمدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا، من ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز في شارع الجيش ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز واندلاع النيران على أثر ذلك، في شقة بالدور الأرضي من عقار مكون من 4 طوابق بذات العنوان، فأخمدتها.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد محمد بركات 55 سنة، محمد زكى أحمد 13 سنة، رئيفه عبد الفتاح الطمبارى 39 سنة، أمل محمد عبد الله 35 سنة، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.