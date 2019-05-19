مبارك: ياسر عرفات صفق بعدما سمع قرار زيارة السادات لإسرائيل

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه عندما استلم حكم مصر كانت علاقات مصر مع الدول العربية مقطوعة بعد زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس، واتجاهه نحو السلام مع إسرائيل.

وأضاف "مبارك"، خلال حوار أجرته معه الكاتبة فجر السعيد لصالح جريدة "الأنباء" الكويتية: "لما السادات أعلن في خطابه في مجلس الشعب عام 1977 عن استعداده للذهاب لإسرائيل، كان ياسر عرفات موجود في مجلس الشعب بيسمع الخطاب معانا وسقف لما السادات قال الكلام ده".

وتابع: "بعدها بأيام الأمريكان سلموا الدعوة للسادات لزيارة إسرائيل.. وبعد كده السادات راح سوريا عشان يطلع حافظ الأسد على قرار زيارته للقدس، لكن السوريين رفضوا رفض بات وسمعنا بعد كده أنهم حتى فكروا يحتجزوا السادات أو يعطلوا الطيارة بتاعته عشان ما يروحش القدس".

وأشار إلى أن السادات سافر على القدس من مطار أبوصوير العسكري القريب من الإسماعيلية، مضيفًا: "بعدها طلعت معاه لمطار أبو صوير وودعته في المطار.. الرئيس السادات كان زعيم شجاع وصاحب رؤية ثاقبة.. والتاريخ أثبت صحة رؤيته".