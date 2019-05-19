قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن أول اجتماع للمجلس العربي، المؤسس على غرار مجلس التعاون الخليجي، انعقد في الأردن، والثاني في العراق، والثالث في اليمن، وبعد ذلك عقد الاجتماع في الإسكندرية، ووجد محاولات أخرى للحديث عن التعاون العسكري العربي، الذي رفضه قبل ذلك.

وأضاف "مبارك"، خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء الكويتية": "مش بس تعاون عسكري، أنا لقيت في اقتراح كلمني فيه علي عبدالله صالح عن دمج أجهزة المخابرات، قلت له مستحيل وأنا أرفض أي شيء في هذا الاتجاه"، موضحًا أن صدام حسين لم يتحدث معه في تلك الموضوعات.

وتابع: "صدام حسين كان بيخلي الملك حسين وعلي صالح هما اللي يفتحوا معي المواضيع دي.. المهم رفضت كل ده واستمر الإطار اقتصادي.. ولكن تولدت لدي شكوك".