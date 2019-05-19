محافظ دمياط تستقبل وزير الأوقاف وجمعة يهدى المحافظ أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمكتبها، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

في بداية اللقاء رحبت محافظ دمياط بوزير الأوقاف، معربة عن سعادتها بزيارته للمحافظة، وناقشا عددا من الموضوعات المشتركة وتجديد الخطاب الديني والفكر الدعوي.

وأهدى وزير الأوقاف للدكتورة منال عوض أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "فقه الدولة وفقه الجماعات، حماية دور العبادة، الجامع والكنيسة، بناء الشخصية الوطنية والحوار الثقافي".