قال الجيش العراقي، إن الصاروخ الذي وقع في المنطقة الخضراء مصدره منطقة الغدير في بغداد.

وأضاف الجيش، في بيان رسمي: "سقط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ولا إصابات".