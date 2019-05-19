أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، عن عقد مؤتمر "السلام من أجل الرخاء"، الاقتصادي الدولي في البحرين في يونيو المقبل لدعم الفلسطينيين ضمن خطة السلام، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

وأضاف: "ستكون هناك مشاركة واسعة في مؤتمر البحرين الخاص بتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وسيعقد في يومي 25 و26 يونيو المقبل".

وتابع: "المؤتمر يهدف لحشد الاستثمارات الاقتصادية المحتملة لخطة السلام، وذلك بمشاركة وزراء مالية ورجال أعمال يشاركون في مؤتمر "السلام من أجل الرخاء".

وقال وزير الخزانة الأمريكية: "يشارك في هذه الورشة قادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط لتعزيز النمو الاقتصادي". وقال وزير المالية البحريني: "الورشة تؤكد على الاهتمام بخلق فرص اقتصادية مزدهرة تعود بالنفع على المنطقة".