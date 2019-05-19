عدد الوطن غدا الإثنين

تقرأ في "الوطن" الصادر غدا الإثنين.. سيناء على «طريق التنمية»: استثمارات بـ 340 مليار جنيه.. وخطة لتوفير 2 مليون فرصة عمل.. «مدبولي»: نسعى لتوفير عناصر جذب للإقامة في «أرض الفيروز».. و«نصر»: 3 مليارات دولار من الصناديق العربية.

كما تقرأ.. «زلزال» في المقدمة.. و«لمس أكتاف» فرس الرهان.. و«لآخر نفس» يغرد خارج السرب.. و«كلبش» يسير بقوة دفع الأجزاء السابقة.

وتقرأ على صفحات الرياضة.. ماراثون الدوري العام.. الأهلي يستعجل الجبلاية لتحديد نهاية الدوري.. و«عبدالحفيظ» يمتص غضب «الدكة».

كما تقرأ في رمضان بالمصري.. البحيرة: ولائم إفطار وأكلات تراثية وأمسيات لتطهير الروح في الصيام.. وميرات لإقامة صلاة التراويح في المساجد التاريخية.