عدد خاص في "الوطن" غدا.. مصر تغيّرت.. كانت فأصبحت

الصفحة الأولى من عدد "الوطن" غداً

تصدر "الوطن" غداً الثلاثاء عدداً خاصاً بمناسبة مرور 7 سنوات على انطلاقها في عام 2012 بعنوان "مصر تغيّرت.. كانت فأصبحت".

وتقرأ في هذا العدد:

عودة المكانة: "السيسي" يصلح ما خرَّبه الإخوان في المحيط العربي والأفريقي والدولي

أحلام تتحقق: محور روض الفرج يستعد لـ"جينيس" و80% زيادة في إيرادات الدولة.. وتعيين مليون و50 ألف شاب

المواطنة للجميع: "بناء الكنائس" يغلق أبواب الفتنة وقانون الأسرة الحل لمشكلات الطلاق

طفرة الطاقة: تحولنا من مستورد إلى مصدِّر.. ومشروعات بـ22.2 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

سكن كريم: مشروعات تطارد العشوائية.. والسكان ينتقلون إلى مساكن متكاملة الخدمات

الرعاية الصحية: التأمين الشامل و"القومي للمستشفيات" والقضاء على فيروس "سي" والأنيميا

انتعاش السياحة: 2018 يعيدنا إلى إنجاز 2010.. و13 مليون سائح سيزورون مصر بنهاية العام الجاري