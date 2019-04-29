عدد خاص في "الوطن" غدا.. مصر تغيّرت.. كانت فأصبحت

تصدر "الوطن" غداً الثلاثاء عدداً خاصاً بمناسبة مرور 7 سنوات على انطلاقها في عام 2012 بعنوان "مصر تغيّرت.. كانت فأصبحت".
وتقرأ في هذا العدد:
عودة المكانة: "السيسي" يصلح ما خرَّبه الإخوان في المحيط العربي والأفريقي والدولي
أحلام تتحقق: محور روض الفرج يستعد لـ"جينيس" و80% زيادة في إيرادات الدولة.. وتعيين مليون و50 ألف شاب
المواطنة للجميع: "بناء الكنائس" يغلق أبواب الفتنة وقانون الأسرة الحل لمشكلات الطلاق
طفرة الطاقة: تحولنا من مستورد إلى مصدِّر.. ومشروعات بـ22.2 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء
سكن كريم: مشروعات تطارد العشوائية.. والسكان ينتقلون إلى مساكن متكاملة الخدمات
الرعاية الصحية: التأمين الشامل و"القومي للمستشفيات" والقضاء على فيروس "سي" والأنيميا
انتعاش السياحة: 2018 يعيدنا إلى إنجاز 2010.. و13 مليون سائح سيزورون مصر بنهاية العام الجاري