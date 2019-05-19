سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، على حريق شب داخل محلين لتجارة إكسسوار التليفون المحمول بعمارة الأوقاف بشارع "الصاغة"، المتفرع من ميدان الطميهى ومنطقة العباسي بالمنصورة، قبل امتداده لباقي المحلات المجاورة.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة بنشوب حريق بمحلين بعمارة الأوقاف.

انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، إلى مكان البلاغ وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق داخل محلين يحتوى على اكسسوارات هواتف محمولة.

وتمكنت القوات السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي العماره والمحلات في المنطقة التجارية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.