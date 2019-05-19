أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عملها على استراتيجية لتنمية شبه جزيرة سيناء، تستهدف توفير 2 مليون فرصة عمل فى «أرض الفيروز»، وضخ استثمارات بـ20 مليار دولار بها، أى ما يوازى 340 مليار جنيه بسعر الدولار السائد اليوم، ورفع نصيبها من إجمالى الدخل القومى المصرى بمقدار 4.5%.

وعقد رئيس الوزراء، صباح أمس، اجتماعاً موسعاً مع 8 وزراء ومحافظى شمال وجنوب سيناء، ومسئولين فى القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان، رئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئولى عدد من الجهات المعنية لبحث الموقف التنفيذى لخطط ومشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وقال «مدبولى»، خلال الاجتماع، إن الدولة تنفذ مشروعات ومبادرات فى سيناء حالياً، سواء مدن سكنية أو مشروعات صناعية وزراعية، وسيتم عقد اجتماع دورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعاتها، وتوفير التمويل اللازم لها، سواء عبر الموازنة العامة للدولة أو عبر «الصناديق الإنمائية».

وأضاف رئيس الوزراء أن عمل أكثر من جهة فى تنفيذ مشروعات تنموية بـ«أرض الفيروز» يهدف للإسراع فى أعمال تنميتها، واصفاً المدن الجديدة التى تنفذ فى سيناء مثل مدينة «سلام» المليونية شرق مدينة بورسعيد، أو «بئر العبد الجديدة»، وغيرها من المدن، بأنها تمثل «رأس حربة للتنمية فى سيناء»، على حد قول رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

ووجّه «مدبولى» بترؤس وزارة الإسكان للجان عمل بشأن المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها فى سيناء، وتوزيع مخرجات تلك اللجان على الوزارات والجهات المعنية، بحيث يتم الاتفاق على قائمة بمشروعات تنموية مُحددة، ويتم العمل على توفير التمويل اللازم لها.

"مدبولى" لمسئولى 9 وزارات: علينا إيجاد عناصر جذب للإقامة فى "أرض الفيروز" وحوافز للمنتقلين لها.. والمدن الجديدة ستمثل "رأس الحربة" لتنمية "شبه الجزيرة"

وشدد رئيس الوزراء على عمل الدولة على إيجاد عناصر جذب للتنمية والإقامة فى سيناء، مشيراً إلى ضرورة وجود حوافز لمن سينتقل للإقامة بـ«أرض الفيروز».

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن استراتيجية تنمية سيناء لديها 3 أهداف، تتمثل فى توفير مليونَى فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومى لـ5، 4%، مشيراً لوجود مشروعات ذات أولوية لدى الدولة طرحتها المحافظات لتنفيذها بـ«شبه الجزيرة».

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه يتم البناء على استراتيجية وزارة الإسكان لتنمية سيناء، لإتاحة التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات المختلفة، موضحة أنه يتم تنفيذ مشروعات زراعية وسكنية وتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة لـ«تحسين خدماتها».

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، إن عدة صناديق تنموية عربية أتاحت 3 مليارات دولار لتنمية سيناء، وآخرها عقد مشروع معالجة مياه الصرف فى «بحر البقر» بتكلفة مليار دولار، كما يتم التمهيد لدخول المستثمرين فى عدة مشروعات بـ«شبه الجزيرة»، وخصوصاً فى «المشروعات السياحية». وتابعت: «90% من المبالغ المُخصصة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لمشروعات سيناء تم إنفاقها وتنفيذ المشروعات المخصصة لها».

فيما قال اللواء عاصم عبدالله، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى «الاجتماع»، إن «الهيئة» تعمل على تنفيذ 312 مشروعاً لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة فى سيناء بداية من 30 يونيو 2014، بتكلفة إجمالية 199 مليار جنيه، مشيراً لانتهائها من تنفيذ 171 مشروعاً منها حتى الآن. وأضاف «عبدالله» أنه يتم تنفيذ 14 مشروعاً قومياً كبيراً فى «شبه الجزيرة»، على رأسها أنفاق السيارات، ورفع كفاءة وازدواج الكوبرى القائم أعلى قناة السويس، وإنشاء كوبرى جديد أعلى قناة السويس الجديدة، وتطوير مطار العريش الدولى، وتنمية منطقة شرق بورسعيد، وتنفيذ بحيرة الصيد الحر بشرق بورسعيد، وتنفيذ جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء 24 طريقاً فى سيناء بإجمالى أطوال ألف و922 كيلومتراً، فضلاً عن تنفيذ 5 مشروعات إسكان توفر 80 ألفاً و995 وحدة سكنية و400 منزل بدوى، مثل «رفح الجديدة»، ومدينة سلام بشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وإنشاء ميناء صيد برمانة، مع العمل على 14 مشروعاً صحياً، تتضمن إنشاء 3 مستشفيات، ومخزن للأدوية، ورفع كفاءة 10 مستشفيات بإجمالى 400 سرير.

وقال إنه يتم تنفيذ 4 مشروعات فى مجال التنمية الصناعية، تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالى الغربى، ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخطين الثالث والرابع بالمصنع، بطاقة إنتاجية 3.7 مليون طن سنوياً، ليصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6.9 مليون طن سنوياً، كما يتم إنشاء سوق الجملة بالعريش على مساحة 38.8 فدان، وتشمل معارض للخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن، فضلاً عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بـ«الجفجافة»، بعدد 4 خطوط إنتاج، بطاقة إنتاجية 3 ملايين متر مربع سنوياً.

وفى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، يتم تنفيذ 11 مشروعاً لتوفير المياه لاستخدامها فى الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين متر مكعب مياه، منها إنشاء سحارة سرابيوم، بالإضافة لزراعة مساحة 5 آلاف فدان بالصوب الزراعية بشرق الإسماعيلية، وإنشاء مزرعة مانجو بشرق الإسماعيلية الجديدة بمسطح 1640 فداناً.

وأوضح أنه يتم تنفيذ 49 مشروعاً لمحطات تحلية وتنقية، منها 20 محطة، بإجمالى طاقة إنتاجية 450 ألف متر مكعب يومياً، وفى مجال الصرف الصحى يتم تنفيذ مشروعات بـ5 مدن هى: الشيخ زويد، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، والطور، كما يتم تنفيذ 6 مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بالعريش، ورفح، والشيخ زويد.

وتابع: «وفى مجال المنشآت التعليمية، يتم تنفيذ 46 مشروعاً تشمل إنشاء ورفع كفاءة مدارس وإدارات تعليمية، كما يتم تنفيذ 19 مشروعاً فى مجال المنشآت الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والخدمية، والترفيهية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إنه تم البدء فى تشغيل جامعة العريش بعدد محدود من الكليات، مع وجود معهدين فنيين صناعيين فى شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية فى بورسعيد، مضيفاً: «ولدى الوزارة اقتراح مستقبلى بأن يتم تحويل هذين المعهدين لجامعة تكنولوجية، ثم يضاف لهما منشآت أخرى».

وأضاف «عبدالغفار»، خلال الاجتماع، أن جامعة سيناء بالعريش نموذج ناجح بصورة كبيرة، ويتم التوسع بها، كما يوجد فى سيناء معاهد خاصة تسع 4 آلاف طالب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الإقليم بتوفير أراضٍ لإنشاء جامعات خاصة فى محافظتَى شمال وجنوب سيناء، خصوصاً فى شرم الشيخ، ما سيمثل نقلة نوعية فى هذه المنطقة.

وتابع: «لدى الوزارة مراكز بحثية يتم التوسع فيها، خاصة المراكز البحثية المهتمة بعلوم البحار، والزراعات المختلفة»، لافتاً إلى أن جامعة الملك سلمان ستمثل نقلة نوعية للتعليم فى سيناء، وستجذب طلاباً من مختلف محافظات الجمهورية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة وافقت على توفير 10 أفدنة لسكن الطلاب بجامعة الملك سلمان، ومستعدون لتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة بالمحافظة، ويتم التنسيق حالياً أيضاً مع إحدى الجامعات الأجنبية.

وأضاف: «نجحت المحافظة فى تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية التى نفذتها وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزى للتعمير، من خلال 14 تجمعاً عمرانياً تنموياً، بها أنشطة زراعية وسمكية لسكان المحافظة، كما يتم تنفيذ 7 تجمعات بدوية جديدة، من خلال القوات المسلحة، ووصلت نسب التنفيذ لنحو 70%»، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف أن تكون الطور هى سلة الغذاء بالمحافظة.