تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، مشروع ترعة سحارة سرابيوم، في محافظة الإسماعيلية، وأوضح خلال الزيارة أن المشروع يساعد في إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة، وتوصيل المياه للأهالي بمشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات، بتكلفة إجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه.

وأكد وزير الموارد المائية، خلال الزيارة، التي رافقه فيها المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، والمهندس أحمد سعد زغلول المشرف على المشروع، واللواء هشام عبد العاطي مندوباً عن الهيئة الهندسية، أن مشروع ترعة سحارة سرابيوم، البالغ طولها 420 متراً، يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتهدف إلى نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، إلى سيناء بواقع ري من 70 إلى 100 ألف فدان، عن طريق نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميًا إلى شرق القناة.

وقال إن المشروع هو نتاج فعلي لقناة السويس الجديدة التي جاءت بقرار القيادة السياسية للبلاد، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2014، وأعقبها عدد من المشروعتت القومية والاستراتيجية والتنموية المهمة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد سعد زغلول المشرف على مشروع سحارة سرابيوم، أن البيارات التي يتكون منها مشروع يبلغ عددها 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 متراً، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 متراً، مشيرا إلى أن السحارة تتضمن 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 متراً محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 متراً تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 متراً.

وقال المشرف على المشروع، إنه جرى إنشاء الأنفاق الـ4 تحسباً لأي توسعات أو تعميق مستقبلا.