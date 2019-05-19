ترامب يحذر إيران: لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى.. ستكون نهايتكم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر"، "إذا ما أرادت إيران الحرب، ستكون نهايتها رسميا، لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى".