قالت نشوي إن مسلسل "محمود المصري" من المسلسلات الرمضانية التي تفخر بعملها بها، وتضيف "رشحني للدور الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وقال أريدك أن تقدمى دور أختي، أنا أتابعك جيداً وسعيد بأعمالك، أنت ممثلة جيدة، هذه الكلمات كانت بمثابة وسام على صدري".

وزاد في حوارها لـ"الوطن"، بالنسبة لكواليس هذا العمل فكانت ممتعة، وكان "عبدالعزيز" يهتم بنا كلنا وقلبه علينا، وأتذكر فى مشهد من المشاهد وأنا أصوره ابتسمت، وكان يشاهدنى فى المونيتور، فوجهنى وقال "هذا المشهد حزين، لا بد أن تكون ملامح وجهك حزينة وفى مود البكاء"، كان فناناً جميلاً لا يبخل على أحد بالنصيحة والتوجيه.

وتواصل، في مسلسل "آن الأوان" عملت مع هرم من أهرامات الغناء، الفنانة الراحلة وردة، صاحبة القلب الطيب، كانت فى كواليس المسلسل تتعامل معى كإحدى بناتها، كان لا بد أن أمر على غرفتها كل يوم لتعطينى الشيكولاتة، ولو حدث يوم ولم أمر عليها تسأل عنى، كانت حنونة جداً مثل الأطفال رغم تاريخها العظيم، كانت بعد تصوير كل مشهد تأخذ رأينا -الصغير قبل الكبير- فى أدائها، وكانت شخصية متواضعة جداً.