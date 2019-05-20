نفت الإعلامية التونسية عائشة عثمان بوجبل، مُقدمة برنامج "عائشة شو"، ما تردد مؤخرًا، بشأن ابتعادها عن الأضواء، والسفر إلى أمريكا، بسبب ردود الفعل السلبية تجاه برنامجها، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوضع مولودها الجديد هناك.

وأعربت "عائشة" في فيديو خاص لـ"الوطن"، عن سعادتها البالغة بردود الفعل تجاه البرنامج وكذلك نسب المشاهدات العالية، في وقت يتجه فيه الجمهور إلى الأعمال الدرامية، إذ أنها حظت بمساحة وسط الزخم الدرامي، لافتة إلى أنه من الطبيعي وجود ردود فعل إيجابية وسلبية تجاه أي عمل تليفزيوني.

ووصفت الهجوم عليا من قِبل البعض، بأنه دليل على النجاح، لافتة إلى تحدثها باللهجة المصرية وتنازلها عن التونسية، بأن البرنامج موجه إلى الشاشات المصرية في الأساس.