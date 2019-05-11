الشكوك تدور حول عائشة بن أحمد ومريم حسن في الحلقة الخامسة من "أبو جبل"

توالت الأحداث المثيرة في مسلسل "أبو جبل"، حيث قام الطبيب بإبلاغ حسن أبو جبل "مصطفى شعبان"، بخبر الوفاة، نتيجة تعرضه لسكتة قلبية بعد علمه بوفاة ابنه، ليتشاجر "حسن" مع سعد بسبب تعمده إخبار والدهما بموت شقيقهما غالي.

أحداث مسلسل أبو جبل

بعد أن قرر سعد "دياب" ورزق "محمد علي رزق" إقامة عزاء لوالدهما بجوار العزاء الذى قرر إقامته "حسن" الذى صفع شقيقه "سعد" على وجهه اعتراضا منه على ما قام به.

الحلقة الخامسة من مسلسل أبو جبل

واكتشف حسن أن انتصار "مريم حسن" زوجة شقيقه المتوفى غالى، كذبت عليه ولم تخبره بأنها فقدت طفلها طمعا منها في الميراث، في الوقت الذي عبر فيه رئيس المباحث عن شكه فيها وفى مريم "عائشة بن أحمد"، مؤكدا أن واحدة منهما قامت بسرقة الـ30 مليون جنيه من منزل العائلة قبل الحريق.