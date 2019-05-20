عائلة مصباح تقتحم حفله رجال الأعمال في الحلقه 16 من فكرة بمليون جنيه

تدور أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل فكرة بمليون جنيه حول إصابة شيماء التى تلعب دورها الفنانة سهر الصايغ بالتسمم نتيجة ما شربته.

يستعد علاء مصباح والذي يلعب دوره الفنان علي ربيع للحضور إلى حفل رجال الأعمال التى دعي إليها أمس. يذهب علاء للحفل ويجد أمه وأباه وأخته على البوابة استعدادا للدخول ليجدوا عريسا لأخته، ويبدو في تفقد الحفلة.

زوجه علاء تكتشف كذبة والدته عليها، عن طريق اللايف الذي نشرته شيماء عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، وتعلم أنهم ذهبوا للحفل مع علاء.

مسلسل فكرة بمليون جنيه بطولة نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع، والفنان صلاح عبدالله والفنانة صابرين والنجمة سهر الصايغ والطفل أحمد السيسي، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.