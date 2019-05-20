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المدير الفني لنهضة بركان: جاهزون للفوز على الزمالك

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بالتفاصيل| ورشة لتعليم الرسم بالخيوط في مكتبة مصر الجديدة

بالتفاصيل| ورشة لتعليم الرسم بالخيوط في مكتبة مصر الجديدة

"إحنا من مباحث الأموال العامة".. حكاية خطف ثري عربي وسرقته

"إحنا من مباحث الأموال العامة".. حكاية خطف ثري عربي وسرقته

الديهي: الجماعة الإسلامية خططت لإعلان الثورة الإسلامية في عموم البلاد

الديهي: الجماعة الإسلامية خططت لإعلان الثورة الإسلامية في عموم البلاد

عاجل| الداخلية: مقتل 12 من عناصر حركة حسم الإرهابية في أكتوبر والشروق

عاجل| الداخلية: مقتل 12 من عناصر حركة حسم الإرهابية في أكتوبر والشروق

صعوبات كثيرة تواجهها مضيفات الطيران.. "محدش بياكلها بالساهل"

صعوبات كثيرة تواجهها مضيفات الطيران.. "محدش بياكلها بالساهل"

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طعمية بالموتزاريلا بـ16 جنيها.. "افتكاسات" السحور بعد "البيض المدحرج"

طعمية بالموتزاريلا بـ16 جنيها.. "افتكاسات" السحور بعد "البيض المدحرج"

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"فرحة في الدنيا وبعد عن النار".. 5 فضائل لصيام شهر رمضان

بعد "تعطل السيستم".. طلاب "أولى ثانوي" يبدأون الامتحانات ورقيا

بعد "تعطل السيستم".. طلاب "أولى ثانوي" يبدأون الامتحانات ورقيا

«عبدالتواب».. مسحراتى أخرس بيلف بـ«ميكروفون وفلاشة»

«عبدالتواب».. مسحراتى أخرس بيلف بـ«ميكروفون وفلاشة»

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