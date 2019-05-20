الديهي: الجماعة الإسلامية خططت لإعلان الثورة الإسلامية في عموم البلاد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبض على عدد من المعترضين على اتفاقية كامب ديفيد.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه حلقة الأحد، من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن التيار الإسلامي وضع خطة لاغتيال السادات ولإعلان ما أسموه الثورة الإسلامية في عموم البلاد.

وأوضح الديهي، أن التيار الإسلامي قال إنه سيكتفي بمحافظة أسيوط وسيعلن من خلالها الثورة الإسلامية، وخطط لاقتحام مديرية أمن أسيوط يوم 8 أكتوبر عام 1981، وأعدت الجماعة الإسلامية خطة لإعلان أسيوط إمارة إسلامية.

وتابع "الديهي": "هذا اليوم من الأيام الدامية السوداء التي ستزال عالقة وستظل كتب التاريخ تفتح صفحاتها بكل الكلمات السوداء الدامية لاستشهاد 118 مواطنا مصريا بريئا كلهم ضباط وجنود ومجندين من رجال الشرطة في مديرية أمن أسيوط 118 نفسا برئية قامت الجماعة الإسلامية بتصفيتهم".