هايدي موسى: "أهلي رفضوا اشتراكي في ستار أكاديمي عشان فيه اختلاط زيادة"

قالت المطربة هايدي موسى، إن بدايتها مع الغناء كانت وهي بالصف الرابع الابتدائي، مشيدة بدور أهلها في دعمها ومساندتها منذ طفولتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامية جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN": "أهلي كانوا سندي وبدأوا المشوار معايا وعمري 9 سنوات في دار الأوبرا وقصور الثقافة".

وتابعت: "كنت بعمل حفلات حتى وصلت للفرصة الأهم في حياتي وهي التقديم في برنامج ستار أكاديمي وأهلي كانوا رافضين دخولي ستار أكاديمي بسبب الاختلاط ومكنتش أعرف عن ستار أكاديمي أي حاجة قبل التقديم، وصديق نصحني بالتقديم".

وأضافت: "أهلي كانوا شايفين البرنامج فيه اختلاط زيادة عن اللزوم، إضافة أن لدينا تقاليد تحكم حياتنا وقدرت آخذ ثقة أهلي، ودخلت البرنامج، واستطعت النجاح، وتجربتي كانت من أحلى التجارب في حياتي".

وعن اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم قالت هايدي موسى، إنها فوجئت أنها استيقظت من النوم وجدت نفسها من ضمن أجمل 100 وجه في العالم مضيفة: "الاستفتاء في موقع أمريكي، دون سعي حد، ويكون التصويت بين المشاهير من جميع أنحاء العالم".

وقالت: "اختيار المشاهير يكون من جانب إدارة الموقع، والفانز يصوتون في المسابقة لأي شخص"، مضيفة: "حصلت على المركز 38، وفي 2018 كنت المركز الـ 18".