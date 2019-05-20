مسلسل قابيل الحلقة 16.. آدم وسما على قيد الحياة واكتشاف حقيقة القاتل

تبدأ أحداث الحلقة 16 من مسلسل قابيل باكتشاف الضابط طارق "محمد ممدوح" أن آدم "محمد فراج" هو صاحب مدونة خالد المصري وهو نفسه قابيل، ويذهب للضابط عادل "تامر نبيل" في منزله لإخباره بما توصل إليه بينما يستمر عادل في إثبات الأدلة على طارق واتهامه بمقتل حمزة الكومي.

ويظهر آدم وسما "أمينة خليل" يختفيات في منزل واحد بصحبة صديقهم "رامي"، وأثناء الحلقة يتذكر آدم رحلة علاجه بمصحة الإدمان، وكيف توقف عن التعاطي ولم يخضع لضغط صديقه رامي عليه.

ثم يذهب عبدالرحمن "علي الطيب" إلى الشخص الذي يقوم بتسريب معلومات القضية "حمدي الرملي"، واعتدى عليه بالضرب، وذلك بعد أن سرب للإعلام أن الضابط طارق المسؤول عن قضية قابيل متورط في قتل حمزة الكومي أحد ضحايا القضية، ثم يتم إيقافه عن العمل.

وتستمر الهلاوس التي تطارد الضابط طارق، حيث يتخيل شبح سما تخبره أن يصل إلى الحقيقة بنفسه لأنه الوحيد القادر على ذلك دون مساعدة غيره.

وبعدما تستقر ظنون طارق بأن قابيل هو نفسه آدم، يذهب إلى سلمى "بسنت شوقي" زوجة آدم لينبهها أن آدم ما زال على قيد الحياة، ويحذرها بأن تأخذ حذرها لأنه قد ينتقم منها بعد خيانته مع رؤوف "هشام الشاذلي".

وبالفعل بعد عودة سلمى، تجد آدم وسما بمنزلها، ويواجهها آدم بخيانتها له، كما يلومها على ما فعلته خلال اختفائه.

وتنتهي الحلقة بإرسال سلمى رسالة إلى الضابط طارق تخبره أن آدم يوجد عندها بالمنزل.