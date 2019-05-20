مسلسل أبو جبل| الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبيع الشركة ويكشف لغز السرقة

خرج "دياب" من السجن، في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "أبو جبل"، بعد أن تنازل وجيه عن المحضر المقدم ضده، مقابل حصوله على شركة شقيقه "حسن" مصطفى شعبان الذي قرر التنازل عن الشركة لصالحه مقابل الحصول على 40 مليون جنيه، ولكن يضع شرطا بعد التنازل يجعل "وجيه" يخسر كل شيء.

ووقعت مشادة بين نجلاء بدر "روبي" وأرملة شقيق دياب، حيث ظنت "روبي" أن محمد دياب "سعد" يخونها مع أرملة شقيقه.

وبعد ماحدث له من "حسن"، نقل محمود البزاوي "وجيه" إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وحول "حسن"، الأموال التي حصل عليها من "وجيه"، وأعطى الأموال لأشقائه.

وفى نهاية الحلقة، كشفت عائشة بن أحمد "مريم" زوجة مصطفى شعبان "حسن" عن لغز جديد بشأن سرقة الأموال، حيث قالت له إن "الواد عرسة اللي شغال عند شعبان ابن عمك كان يعرف إن الفلوس في البيت قبل الحريق".