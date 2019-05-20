الواد سيد الشحات| الحلقة 14: التخطيط لخطف بيومي فؤاد مقابل فدية

نجح سيد الشحات "أحمد فهمي" وزوجته ريتاج "هنا الزاهد" وشقيقه فخر "محمد عبدالرحمن" في أن يدخلوا باسل الكائن الفضائي "أوس أوس" لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل أن يرسل رسالة لحماته التي تحرص على الاستماع للمذيع خالد عليش في برنامج "في الكنافة".

وتذهب عصابة خطف الفضائيين للمدينة وتخطف ريتاج، قبل أن يتفق باسل مع سيد، على أن يذهبا للمكان الذي توجد فيه ريتاج عن طريق التتبع عبر الهواتف المحمولة على أن يجد زوجته الفضائية هناك.

وبالفعل يذهب إلى هناك وينجح سيد في خداع العصابة إلى أن يتمكن باسل من تهريبهم وتلاحظ العصابة ذلك وتطلق النار على باسل مما يجعله ينزف الكثير من الملوخية.

ويطلب سيد ملوخية من مطعم البرنس من أجل نقلها لباسل وإنقاذه وبالفعل يتصل باسل بابن خالته ويعطيهم "مال قارون" الذي وعدهم به ويكتشف سيد أن قارون ابن خاله باسم لديه 325 جنيها فقط.

وفي النهاية يقرر سيد وريتاج وفخر أن يخطفوا الفنان بيومي فؤاد على أن يطلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه.