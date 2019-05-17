مسلسل الواد سيد الشحات الحلقة 11: "الظهور الأول لأكرم حسني"

أعادت شقيقة "سيد" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهمي، وفخر "محمد عبدالرحمن" الأموال لهم، وقام والدهم "سامي مغاوري" بالنصب عليهم مرة أخرى، وأخذ الأموال وهرب.

وعرفت ريتاج "هنا الزاهد"، أن والدتها ستبيع أرض بقيمة 20 مليون جنيه، وقررت أن تتفق مع سيد وفخر على سرقة والدتها حيث ستضع والدتها الأموال لدى سكر الدايب ابن خالتها "أكرم حسني"، الذي كان يتمنى الزواج من ريتاج من قبل.

وذهبوا جميعا لمنزل سكر الدايب وحلوا ضيوفًا عليه في انتظار إتمام صفقة بيع الأرض، لسرقة الأموال وردها لزعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود".