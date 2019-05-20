رمضان حول العالم| نيوزيلندا.. تعريف المجتمع بالإسلام وطقوسه

ما إن يبدأ شهر رمضان الكريم في نيوزيلندا حتى يبدأ المسلمون هناك في عيش أيام وليال رمضانية تملؤها الروحانيات الجميلة، كما يتيح الشهر الفضيل لغير المسلمين أن يتعرفوا على الدين الإسلامي بشكل أعمق ويسعوا لحضور طقوس رمضان والمشاركة بها.

والمسلمون في نيوزلندا يستعدون لاستقبال شهر رمضان من منتصف شهر شعبان، بتنظيف المساجد وإعدادها لاستقبال المصلين في رمضان، وشراء مستلزمات الشهر الكريم من ملابس إسلامية ومأكولات واحتياجات أخرى، وتجد بعض الجمعيات تقيم الأسواق الخيرية.

وعند التأكد من ثبوت هلال شهر رمضان، تتغير حياة مسلمي نيوزيلندا، فتختلف أوقات تناولهم الطعام بحكم الصوم.،ويحترم المسلمون حرمة الشهر الفضيل، وتشهد المساجد نشاطا كبيرا، فتعقد حلقات لقراءة القرآن وحفظه، ويسعى الأطفال لدراسة اللغة العربية والعقيدة وتنتشر الدروس الدينية بالمساجد.

وينتشر في نيوزيلندا بشهر رمضان الإفطار الجماعي، والتفاف المسلمون حول مائدة واحدة يشعرهم بالألفة والمودة ويبدأون في التعارف فيما بينهم، وينظم عادة الإفطار الجماعي داخل المساجد، وتنظم بعض الجمعيات حفلات الإفطار الجماعي فتستأجر القاعات وتدعو المسلمين للحضور والمشاركة، وتحضر كل أسرة ما تيسر لها من الطعام أو الحلويات.

وصلاة التراويح تتمتع بتقدير كبير لدى مسلمي نيوزيلندا وتشهد إقبالا وحضورا مكثفا، فما أن ينتهي المسلمون من الإفطار حتى يسرع الجميع إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ومن ثم التراويح التي تكون 20 ركعة بأغلب المساجد.