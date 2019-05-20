يحدث اليوم| اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين، 20 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة وحضور وزراء الصحة في الدول العربية بمقر الامانة العامة للجامعة العربية .

استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام لداعش

تستكمل محكمة جنايات الجيزة تستكمل أولى جلسات محاكمة 15 متهما لاتهامهم بالإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد بمعهد أمناء الشرطة بطرة .

ندوة معرض فيصل الثامن للكتاب

يقيم المركز القومى للترجمه، ندوة لمناقشة النسخة العربية الصادرة عن المركز القومى للترجمة من تفسير "سفر التكوين " ضمن النشاط الثقافى لفعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب الساعة التاسعة والنصف مساء بمعرض فيصل للكتاب.

مصر تشارك في بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

تشارك مصر ب12 لاعبا و12 لاعبة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش ثانى أكبر ثمانى بطولات كبرى التى تنطلق .

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة بالإسكندرية

تبدأ كلية الزراعة بسابا باشا بالاسكندرية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

"ليالي السيرة الهلالية" بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية على مدار ثلاثة أيام مجموعة من الأمسيات بعنوان "ليالي السيرة الهلالية".

اللقاء الثقافي "رمضان ومحبة الأوطان"

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لقاءه الشهري لملتقى الهناجر الثقافى، بعنوان "رمضان ومحبة الأوطان" فى تمام الساعة التاسعة مساء ، بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.

ندوة لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام

تنظم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مركز النيل للاعلام بالقاهرة ندوة بعنوان "المجتمع ودوره فى مواجهة الفساد الإداري" وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحًا بقاعة الإصلاح الزراعى بالدور الارضى بالوزارة ؛ يدير الندوة أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام ويحاضر فيها أحد الخبراء المتخصصين وذلك فى اطار جهود وزارة التنمية المحلية لنشر الوعي بين فئات المجتمع المختلفة.

العرض المسرحي "قبل الأوان" بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك العرض المسرحي " قبل الأوان " و يقدم العرض المسرحى فرقة إبداعات للعروض المسرحية وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء .

"قواعد العشق الأربعين" على مسرح سيدر درويش بالإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش بالاسكندرية العرض المسرحى "قواعد العشق الاربعين" وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

حفل المطربة التونسية روضة عبدالله بدار الأوبر المصرية

يستضيف المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية حفل المطربة التونسية روضة عبد الله، والذي يحمل عنوان عرض " وذلك فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

حفل إنشاد ديني للمنشد علي الهلباوي

يستضيف المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية حفل انشاد دينى للمنشد علي الهلباوي وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وذلك ضمن الأمسيات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف .

قافلة علاجية بمحافظة الدقهلية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية تتجه فى التاسعة صباحاإلى قرية بساط كريم الدين مركز شربين وتستمر يومين حيث تقدم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات للمواطنين .

معرض للفن التشكيلي لفناني الدقهلية بقصر ثقافة المنصورة

يستضيف قصر ثقافة المنصورة فى الثامنة مساء معرضاً للفن التشكيلى لفنانى الدقهلية وذلك بمقر القصر.

قصر ثقافة الطفل بالمنصورة ينظم ندوة عن ترشيد الاستهلاك

ينظم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة ندوة بعنوان "ترشيد الاستهلاك ضرورة للأسرة والمجتمع" وذلك فى التاسعة مساء ويعقد الندوة حفل إنشاد دينى وذلك فى إطار ليالى رمضان الثقافية .