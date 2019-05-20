بعد 9 سنوات من البداية ومرور بـ8 مواسم، انتهت حلقات المسلسل الملحمي Game of Thrones صباح اليوم بعد أن عرضت حلقته الأخيرة عبر قناة HBO الأمريكية.

شهدت الحلقة الأخيرة التي استمرت لمدة 80 دقيقة عدد هائل من المفاجآت التى لم يكن يتوقعها ملايين المشاهدين حول العالم.

ترصد "الوطن" عدة نقاط من الحلقة التى شاهدها خلال عرضها ما يقرب من 300 مليون مشاهد.

- عقب انتصار دانيريس تارجيريان فى حربها ضد سيرسي لانستر وحرقها للعاصمة "كينجز لاندينج"، قالت لشعبها في خطاب النصر بأن الحرب مازالت مستمرة وتأمر بأسر مساعدها "تريون لانستر" بعد أن رفض استكمال مهمته لقيامها بحرق المدينة وقتل الأبرياء.

- يحمس "تريون" فى محبسه "جون سنو" لمحاولة إصلاح ما فعلته دانيريس، لكونه الوريث الشرعي للممالك السبع، مما يجعله يذهب إلى دانيريس ويعنفها على ما فعلته ويطلب منها العفو عن "تريون" وعدم قتل أسرى جيش "سيرسي" ولكنها ترفض وتعلن له عن حبها له وامنيتها فى استكمال الحياة مع بعضهم البعض، لبناء عالم أفضل، وفى لحظة تقبيلهم لبعض البعض، طعنها جون سنو فى قلبها.

- يقوم التنين دراجون بمشاهدة ما حدث وعلى أثره يحرق الكرسي الحديدي بنيرانه ويحمل جثمان "دانيريس ويطير بها بعيدا، ويتم حبس "جون سنو" على ما جريمته من قبل قائد جيش دانيريس.

- تجتمع كبار عائلات الممالك السبع من أجل مناقشة ما سيحدث فى قارة ويستروس، بحضور سانسا وأريا وبران من عائلة ستارك، وجنيدري من عائلة براثيون، وسام من عائلة تارلي، ويارا من عائلة جريجوي، ويتم احضار تيريون من محبسه لكي يشارك فى الاختيار ويطلب من بران ستارك المشلول أن يكون حاكما فتعترض شقيقه سانسا لكون غير طامع فى الكرسي وغير قادر على الانجاب، فيؤكد تيريون على أنه سيكون الأنسب فيوافق بران على طلبه ويوافق الجميع على انتخابه ماعدا شقيقته سانسا التى وضعت موافقتها على أن يسمح لها بأن تكون "الشمال" مملكة منفصلة عن باقي الممالك، فيوافق.

- من أجل بقاء الحياة فى سلام، رفض جراي ووم مساعد ومحارب دانيريس تارجيريان أن يتم العفو عن جون سنو، وأن يتم محاسبته على ما فعله، فيتم معاقبة جون سنو بنفيه إلى قلعة ما وراء الجدار ومنعه من الزواج.

- تنتهي أحداث المسلسل باجتماع بران المشلول مع تريون لانستر مساعده فى الحكم بحضور سام الذى أصبح حكيم القلعة ودافوس، فحين تنصب سانسا ملكة للشمال، وتغادر أريا الى غرب قارة ويستروس لكي تكتشفها، ويذهب جون سنو إلى قلعة ليجتمع بتورموند وذئبه جوست، ويغادر جراى ووم مع جيشه إلى قارة إسوس.